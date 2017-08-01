В Кабмине не видят предпосылок для повышения цены на газ

Сейчас нет никаких экономических предпосылок для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ.

Об этом в эфире 112 Украина заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

«Сегодня инфляционные тенденции абсолютно прогнозируемы – на уровне, который зафиксирован в государственном бюджете, - уже длительное время сохраняется стабильность национальной валюты. Поэтому никаких оснований для повышения цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги нет. И я лично как член правительства никаких решений по повышению цены на газ не поддержу», - сказал он.

«У нас зафиксирована цена на газ для населения в государственном бюджете на уровне прошлого отопительного сезона и сегодня говорить о пересмотре этой цены нет никаких оснований», - подчеркнул вице-премьер.