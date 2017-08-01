Август в Киеве уже установил два температурных рекорда

2 августа среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла + 28,9°С, таким образом был на 0,6°С превышен предыдущий температурный рекорд для этого дня, установленный в 2010 году.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Ночь на 3 августа оказалась самой теплой за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.

Температура в Киеве не опустилась ниже 23,6°С, а это значит, что предыдущий рекорд для этой даты, который был установлен также в 2010 году, превышен на 0,9°С.

Учитывая прогноз Украинского Гидрометцентра это, вероятно, не последний температурный рекорд нынешнего лета.