Митингующие перекрыли Харьковское шоссе в Киеве

Сегодня, 3 августа, с начала движения, а именно – с 4:00, митингующие перекрыли Харьковское шоссе в районе остановки «Институт химии». Так, заблокирована работа трамваев маршрутов №№ 8, 22, 29 и автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 3, 115, сообщает пресс-служба КГГА.

На участке работает полиция.

Движение трамваев маршрута №8 организовано так: бул. Перова - ст. м «Лесная»; движение трамваев маршрута №22: ул. Перова - Дарницкое ТРЕД. Трамваи маршрута №29 курсируют от ст. м. «Лесная» до ул. Сабурова.

Выезд автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115 направлен в объезд Харьковского шоссе. Движение автобусов маршрута №115 организовано с Дарницкой площади до Контрактовой площади, автобусов маршрута №45 - ст. м. «Харьковская» до ул. Привокзальной.

Движение автобусов маршрута №51 организовано на двух участках: ст. м. «Красный Хутор» - ул. Привокзальная, ст. м. «Лыбидская» - Дарницкая ул., автобусы маршрутов №63 курсируют так: ст. м. «Красный Хутор» - ул. Привокзальная, автобусы маршрута №42 - от ул. Шептицкого до Дарницкого универмага.