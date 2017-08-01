Ежедневно украинцы оформляют до 22 тысяч биопаспортов

В Украине ежедневно оформляется около 21-22 тысяч биометрических паспортов.

Об этом заявил официальный представитель Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько, пишет Укринформ.

"Сейчас ежедневно оформляется приблизительно 21-22 тысячи биометрических паспортов", - сказал Гунько.

По его словам, пока в ГМС не наблюдают тенденцию к снижению ажиотажа на получение биометрических паспортов. "Мы надеемся, что это решится уже через несколько недель", - добавил он.