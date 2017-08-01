Кабмин планирует повысить минимальные цены на алкоголь

Кабинет министров Украины планирует повысить минимальные цены на алкоголь.

Об этом говорится в проекте постановления "О внесении изменений в приложение к Постановлению Кабинета Министров Украины от 30 октября 2008 года № 957", передают "Наши Гроши".

"В частности, розничные цены на водки и алкогольные напитки увеличиваются на 8-11%; виски, ром и джин - на 4%; коньяк (бренди) - на 3-6; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты - на 2%. Это означает, что минимальная цена полулитровой бутылки водки должна составлять 79,55 гривен, а трехзвездочного коньяка - 119,46 гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что завтра, 3 августа 2017 года, Министерство экономического развития и торговли может рассмотреть проект.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что Кабинет министров Украины предложит Верховной Раде повысить акцизный налог. В частности, предлагается поднять с 1 января 2018 года ставку акцизного налога на алкоголь и табачные изделия на 11,2%.