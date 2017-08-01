Украина готовит иск из-за убытков портов в связи со строительством Россией Керченского моста

Украинская сторона готовит иск в связи с убытками, понесенными Мариупольским и Бердянским торговыми портами из-за строительства Россией Керченского моста.

Об этом 1 августа заявил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов, - сообщается на сайте Мининфраструктуры.

Отмечается, что на встрече также присутствовал и.о. председателя ГП "Администрация морских портов Украины" Райвис Вецкаганс.

По словам Лавренюка, прибыли морских и речных портов должны направляться на развитие и обновление инфраструктуры.

Представители профсоюзов Бердянского морского торгового порта акцентировали внимание на вопросе строительства Керченского моста. Ю.Лавренюк отметил, что данную проблему ведомство решает совместно с Министерством иностранных дел, Совета национальной безопасности и обороны.

"Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим. Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судебному ходу. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - отметил Лавренюк