Из-за аномальной жары киевлянам советуют не выходить на улицу

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве обращается к гражданам с просьбой как можно больше внимания уделять пожарной безопасности и не находиться длительное время на солнце, ведь это может стать причиной теплового и солнечного удара, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Киеве сохранится сухая и жаркая погода: 31-33°.

«Поэтому, чтобы обезопасить себя и своих близких, надо помнить несколько простых мер безопасности во время жаркой погоды: наиболее опасно находиться под открытыми солнечными лучами с 11:00 утра до 17 часов дня, если все-таки выход на улицу неизбежен, то надо надеть просторную светлую одежду из натуральных тканей (шелк, лен, хлопок) и головной убор», – говорится в сообщении.

Также в ГосЧС подчеркнули, что в жару нельзя носить синтетическую и обтягивающую одежду, ведь она плохо впитывает влагу и не пропускает воздух, необходимо много пить не менее 1,5-3 литров жидкости в день. «Старайтесь не употреблять алкоголь, в том числе и слабоалкогольные напитки, а также различные сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме старайтесь свести к минимуму свою физическую активность», – отметили в ведомстве.

«Если в жаркую погоду вы все же решили посетить водоем или пляж, то следует помнить следующие рекомендации: обязательно используйте солнцезащитный крем, который защищает кожу от солнечных ожогов; помните, что проще обгореть у воды и в воде, во время купания. Вода отражает солнечные лучи, поэтому вы загораете с удвоенной силой. И даже в тени продолжаете загорать под отраженными от воды лучами; особое внимание в жару уделяйте детям. Детский организм гораздо чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый», – сказано в сообщении.