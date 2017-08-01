Боевики более 7 часов удерживали водителя и грузовик ОБСЕ

Боевики самопровозглашенной «ДНР» в районе поселка Оленовка более 7 часов удерживали водителя и грузовик с оборудованием для камеры специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщается на странице СММ в Twitter.

«ДНР» препятствует свободе передвижения ОБСЕ. Водителя и грузовик с оборудованием для камеры ОБСЕ удерживают 7 часов в Оленовке», – говорится в сообщении.

Позже в СММ сообщили, что грузовик с оборудование Оленовку после 7,5 часрв удержания.

«ОБСЕ нужен полный и беспрепятственный доступ для выполнения своей работы – стороны должны защищать свободу передвижения СММ», – подчеркнули в миссии.