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В Украине отмечают День высокомобильных десантных войск

Сегодня, 09:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине отмечают День высокомобильных десантных войск ВСУ. Украинские аэромобильные бригады одни из первых включились в борьбу с боевиками и удержали фронт в 2014 году. Они и сейчас противостоят агрессору в Донбассе.

С праздником защитников поздравил президент Петр Порошенко. "Воины-десантники всегда там, где труднее, где нужна отвага и стойкость, скорость и решительный натиск. Не существует препятствий, которые бы они не преодолели, нет противника, который бы смог им противостоять", - отметил Порошенко.

К поздравлениям присоединился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Он заявил, что профессионализм и отвага украинских "крылатых пехотинцев", которые принимают участие в международных миротворческих военных операциях, высоко ценятся во всем мире.

Начальник Генерального штабу Виктор Муженко напомнил, что ВДВ в ходе проведения антитеррористической операции учавствовали в боях за освобождение Славянская, Красного Лимана, Саур-Могилы, горы Карачун, Изварино, Дебальцево, держали оборону Донецкого и Луганского аэропортов.

Министр обороны Степан Полторак в своем поздравлении добавил, что именно десантники провели самый длинный рейд в истории современного мира: в 2014 году 95-а бригада под руководством Михаила Забродского прорвала линию обороны боевиков и сделала марш-бросок до Мариуполя.


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