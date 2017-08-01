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Суд продлил арест пятерым экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Майдане

Сегодня, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

Святошинский районный суд Киева продлил арест пятерым бывшим бойцам "Беркута" по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года, передает "Громадське".

Сообщается, что адвокаты экс-бойцов киевского полка "Беркут" требовали отпустить подзащитных из-под стражи с формулировкой, что они "высоконравственные люди". Кроме того, один из подсудимых назвал содержание под стражей "политически мотивированным делом". Однако суд продлил арест до 29 сентября.

По данным "Громадського", арестованные прекратили голодовку.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанного экс-беркутовца Сергея Лободу поместили в СИЗО без права залога. Его подозревают в нападении на активистов "Автомайдана" 23 января 2014 года на ул. Щорса и Грушевского в Киеве, а также дальнейшей фальсификации рапорта по обстоятельствам "задержания" избитых автомайдановцев. Лободу задержали после длительного розыска с февраля 2016 года.


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