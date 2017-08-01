В Донецкой области полиция задержала двух боевиков

Полиция задержала двух жителей Славянска 1995 и 1973 гг. рождения, которые весной 2014 года добровольно вступили в ряды боевиков.

Об этом передает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что задержанные "служили" в разных "подразделениях", но выполняли одинаковые задачи: задерживать и обыскивать граждан на блокпостах оккупантов и охранять захваченные административные здания. После освобождения северной части области от террористов боевики бежали в РФ, через некоторое время вернулись и тщательно скрывались от правоохранительных органов, однако, были задержаны сотрудниками полиции.

В отношении задержанных лиц правоохранители проводят проверки по ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований и участие в них) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это преступление - до 8 лет лишения свободы.