Пограничники задержали иностранное судно за заходы в Крым

Пограничники Одесского отряда морской охраны по оперативной информации обнаружили факты нарушения запрета на заход в закрытые порты Крыма еще одного иностранного судна заграничного следования. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Несмотря на то, что судно изменило флаг и название, пытаясь запутать правоохранительные ограни, пограничники тщательно отслеживали путь судна по уникальному идентификатору суда (IMO). Номер IМО остается связанным с корпусом судна в течение всего времени его существования, независимо от изменения названия, флага или судовладельца», - отмечается в сообщении.

Теплоход SAN PORFYRIOS (флаг Белиз) был остановлен в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию.

По предварительным данным, судно под названием Sava Lake (флаг Панама) и тем самым IМО, что и на борту SAN PORFYRIOS, неоднократно в течение 2014-2015 годов заходило во временно закрытые порты Автономной Республики Крым.

С целью выяснения обстоятельств обзорная группа отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны провела осмотр судовых помещений и проверку судовых документов.

Первичный осмотр показал, что судовая и навигационная документация в полном порядке. Отметок о заходах в порты АР Крым нет.

«Однако тщательный анализ архивной документации позволил выявить, что на борту имеются судовые документы, в которых зафиксированы неоднократные заходы судна SAN PORFYRIOS в закрытые порты АР Крым», - говорится в сообщении.

К тому времени судном управлял другой капитан, а экипаж неоднократно менялся. Однако один из помощников капитана дважды был в портах АР Крым на данном судне, а потому является нарушителем законодательства о ВОТ.

Все факты выявленных правонарушений зафиксированы, собраны копии подтверждающих документов, для правовой оценки они будут переданы в прокуратуру. В отношении иностранного гражданина – нарушителя законодательства, вынесен запрет въезда в Украину на 3 года.