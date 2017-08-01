» » Пограничники задержали иностранное судно за заходы в Крым

Пограничники задержали иностранное судно за заходы в Крым

Сегодня, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничники Одесского отряда морской охраны по оперативной информации обнаружили факты нарушения запрета на заход в закрытые порты Крыма еще одного иностранного судна заграничного следования. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Несмотря на то, что судно изменило флаг и название, пытаясь запутать правоохранительные ограни, пограничники тщательно отслеживали путь судна по уникальному идентификатору суда (IMO). Номер IМО остается связанным с корпусом судна в течение всего времени его существования, независимо от изменения названия, флага или судовладельца», - отмечается в сообщении.

Теплоход SAN PORFYRIOS (флаг Белиз) был остановлен в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию.

По предварительным данным, судно под названием Sava Lake (флаг Панама) и тем самым IМО, что и на борту SAN PORFYRIOS, неоднократно в течение 2014-2015 годов заходило во временно закрытые порты Автономной Республики Крым.

С целью выяснения обстоятельств обзорная группа отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны провела осмотр судовых помещений и проверку судовых документов.

Первичный осмотр показал, что судовая и навигационная документация в полном порядке. Отметок о заходах в порты АР Крым нет.

«Однако тщательный анализ архивной документации позволил выявить, что на борту имеются судовые документы, в которых зафиксированы неоднократные заходы судна SAN PORFYRIOS в закрытые порты АР Крым», - говорится в сообщении.

К тому времени судном управлял другой капитан, а экипаж неоднократно менялся. Однако один из помощников капитана дважды был в портах АР Крым на данном судне, а потому является нарушителем законодательства о ВОТ.

Все факты выявленных правонарушений зафиксированы, собраны копии подтверждающих документов, для правовой оценки они будут переданы в прокуратуру. В отношении иностранного гражданина – нарушителя законодательства, вынесен запрет въезда в Украину на 3 года.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:22

Аллеров рассказал об операции по освобождению Лисичанска

Сегодня, 17:59

В июле в Украине вырос спрос на новые легковые автомобили на 16%

Сегодня, 17:16

СБУ обнаружила у Гужвы секретные данные Минобороны

Сегодня, 16:25

В Луганске выступит Олег Газманов

Сегодня, 16:11

Украина передаст в Евросуд поминутные графики вторжения войск РФ

Сегодня, 15:49

«ЛНР» приговорила к тюремным срокам еще двоих украинцев

Сегодня, 15:29

НАПК нашло у «Свободы» финансовых нарушений на 2,3 миллиона

Сегодня, 13:53

Турчинов требует повысить зарплаты военным

Сегодня, 13:19

Порошенко одобрил изменения в госбюджет-2017

Сегодня, 12:59

В Старобельске снимают фильм по роману Жадана «Ворошиловград»

Сегодня, 12:56

В Северодонецке дети нашли пистолет около подъезда

Сегодня, 12:38

СМИ: «ДНР» может ввести смертную казнь за коррупцию

Новости Украины:

Сегодня, 18:24

Под Херсоном БРДМ столкнулась с микроавтобусом: погиб мужчина

Сегодня, 17:56

Суд продлил арест пятерым экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Майдане

Сегодня, 17:19

Активиста, вывесившего над домом в Крыму флаг Украины, хотят посадить на 5 лет

Сегодня, 17:12

В Донецкой области полиция задержала двух боевиков

Сегодня, 16:59

В Киеве полиция разоблачила схему завладения недвижимостью на сумму более 118 млн гривен

Сегодня, 16:13

ГПУ закрыла дело против Пашинского за стрельбу под Киевом

Сегодня, 15:30

Украинцев предупреждают о 37-градусной жаре

Сегодня, 14:41

Пограничники задержали иностранное судно за заходы в Крым

Сегодня, 13:54

Прокуратура завершила расследование в отношении командира батальона боевиков "Спарта"

Сегодня, 13:19

Порошенко одобрил изменения в госбюджет-2017

Сегодня, 13:04

На мэра Глухова составили протокол о коррупции

Сегодня, 12:37

В мэрии Запорожья проходят обыски

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 