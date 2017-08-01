На мэра Глухова составили протокол о коррупции

Сотрудники управления защиты экономики в Сумской области Национальной полиции Украины разоблачили факт совершения административного коррупционного правонарушения мэром Глухова.

По данным пресс-службы управления, в марте текущего года чиновник приобрел легковой автомобиль стоимостью 385,3 тыс. грн, но письменно не сообщил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в десятидневный срок о существенных изменениях в имущественном состоянии, чем нарушил требования ч. 2 ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

По данному факту сотрудниками управления защиты экономики в Сумской области составлено и направлено в Глуховский горрайонный суд протокол о совершении административного коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 1726 КУоАП.

За указанные действия установлена ​​административная ответственность в виде наложения штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.