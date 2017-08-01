Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой вступило в силу

Сегодня, 1 августа, вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Ранее об этом сообщал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Соглашение отменит 98% тарифов на украинские товары, которые будут продаваться в Канаду. Для канадских товаров сразу отменяется 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%. Соглашение также взаимно открывает рынки государственных закупок.

«Этот документ открывает окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса – в торговле, в государственных закупках, в электронной коммерции. Но это гораздо важнее, чем просто торговая сделка. Это красноречивый и символический жест поддержки, это замечательное проявление особого партнерства, которое крепнет между нашими государствами – далекими географически, но такими близкими по духу, ценностям и стремлениям», - отметил Президент Петр Порошенко.