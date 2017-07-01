Партия американского антрацита обойдется Украине в $113 за тонну

Компания «Центрэнерго» заключила с американской XCOAL Energy &Resources контракт о поставке около 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года.

Об этом сообщил глава «Центрэнерго» Олег Коземко на брифинге в посольстве США в Киеве, который показал 5 канал.

«Мы заключили контракт 14 июля, ожидаем около 700 тысяч тонн до конца года», – сказал Коземко.

Первая партия американского антрацита составит 85 тысяч тонн и будет поставлена в начале сентября, вторая – в объеме 125 тысяч тонн прибудет в Украину в конце сентября. Цена первой партии составит $113 за тонну, но она не является фиксированной и в будущем может меняться, в том числе, в меньшую сторону.

Коземко прогнозирует, что в 2018 году объемы поставок американского антрацита могут составить до 2 миллионов тонн.

«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.