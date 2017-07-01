В честь Дня Независимости в Украине устроят четыре выходных дня

В честь Дня Независимости в Украине устроят четыре выходных дняСегодня, 17:39
В честь празднования Дня независимости в Украине будет четыре выходные дня подряд - с 24 по 27 августа.
Соответствующее распоряжение было выдано Кабинетом министров.
Исключение предусмотрено для сотрудников Пенсионного фонда Украины, Украинского государственого предприятия почтовой связи "Укрпошта", Государставенной казначейской службы и банковских учреждений, говорится в распоряжении Кабмина.
Рабочий день 25 августа перенесен на 19 августа.