В честь Дня Независимости в Украине устроят четыре выходных дня

В честь празднования Дня независимости в Украине будет четыре выходные дня подряд - с 24 по 27 августа.

Соответствующее распоряжение было выдано Кабинетом министров.

Исключение предусмотрено для сотрудников Пенсионного фонда Украины, Украинского государственого предприятия почтовой связи "Укрпошта", Государставенной казначейской службы и банковских учреждений, говорится в распоряжении Кабмина.

Рабочий день 25 августа перенесен на 19 августа.