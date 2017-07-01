В Запорожье родители пытались продать ребенка за 5 тыс. долларов

В Запорожье полицейские предотвратили продажу ребенка за 5 тысяч долларов.

"Оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП получили информацию о горе-родителях, которые намерены продать своего малолетнего ребенка. Полицейские выяснили, что 29-летняя жительница Запорожья совместно со своим 37-летним гражданским мужем предложили гражданке купить у них 2-летнего сына. Ребенка они оценили в пять тысяч долларов США", - сообщает полиция области.

31 июля правоохранители задержали супругов в момент передачи денег за ребенка. Мальчика передали на обследование медикам и работникам социальных служб.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения и лишении родительских прав.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.