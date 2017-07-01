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Отказ играть в Мариуполе может грозить «Динамо» техническим поражением

Сегодня, 16:25 citynews.net.ua | Напечатать

Отказ киевского «Динамо» играть в Мариуполе Донецкой области может быть поводом для технического поражения 0:3.

Об этом заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в эфире программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1».

«Насколько я понимаю, УПЛ и КДК будут принимать решение. Конечно, такой поступок без запрета правоохранительных органов – прямое поражение 0:3. Думаю, это все понимают, в том числе и болельщики "Динамо" Киев», – сказал Павелко.

По словам президента ФФУ, это «уже демарш не только против футбола, но и против целостности Украины».

«"Тут я буду, а тут не буду" – это уже выборочное правосудие. Правила должны быть едины для всех, без исключений для кого-либо.  Есть Регламент, и он будет выполняться. Демарш без официальной причины с запрещающими (а не рекомендационными) письмами – конечно, это поражение», – добавил Павелко.

Напомним, 24 июля «Динамо» обратилось к президенту Федерации футбола Украины и президенту Премьер-лиги с просьбой перенести матч 7 тура против «Мариуполя» в другой город. Киевский клуб ссылается на ответы силовых ведомств, которые отмечали высокую вероятность террористических угроз и рекомендовали перенести матч. В ФФУ заявили, что матчи в Мариуполе переносить не будут.


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