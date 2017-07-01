В Украине снимут фильм по повести Франко

Государственное агентство Украины по вопросам кино окажет финансовую поддержку в сумме 30 млн грн на производство исторической драмы «Захар Беркут».

Как сообщает пресс-служба агентства, 28-го июля с компанией «Kinorob» был заключен контракт о предоставлении проекту «Захар Беркут» государственной финансовой поддержки. Общая стоимость производства фильма составляет 75 млн грн.

Кинопроект стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино.

Режиссер ленты – Ахтем Сеитаблаев, оператор – Юрий Король, автор сценария – Ярослав Войцешек, продюсеры – Егор Олесов и Юрий Прилипко.

По сюжету, монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников – братья Беркуты – тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Однако небольшая община горских охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.

Историческая драма «Захар Беркут» создается по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Съемки начнутся в 2018 году.