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Жебривский пообещал масштабную реконструкцию водообеспечения донецкой области

Сегодня, 13:04 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области разрабатывают масштабную программу по реконструкции системы водообеспечения региона, что требует больших финансовых вложений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.

«Фактически, это программа на десятилетие. Дал задание до средины августа ее доработать, утвердить и как можно быстрее приступить к реализации», - написал глава области.

Он отметил, что на интерактивную карту нанесены самые критические точки, которые требуют  быстрейшего вмешательства: Авдеевка, Марьинка и Красногоровка, Мариуполь, так называемый Покровско-Селидовский промузел и канал «Северский Донец – Донбасс».

Относительно всех есть технические решения и понятное финансирование, кроме Авдеевки. По расчетам специалистов, туда нужно вложить по меньшей мере 500 миллионов гривен - на 25 тысяч населения.

«Это очень затратно. Поэтому вопрос пока остается открытым», - добавил Жебривский.

Он рассказал, что для обеспечения Марьинки и Красногоровки водой нужно проложить к ним 19 км водогона от Красноармейской фильтровальной станции. Ориентировочная стоимость проекта - 122 млн гривен, срок выполнения - 2 года.

По Мариуполю предлагается построить водопровод от Павлопольского до Старокрымского водохранилищ. Кроме того, там нужно строить фильтровальную станцию, которая бы очистила воду до нормативных величин.

«На весь проект необходимо 300-320 млн гривен. Часть профинансируем из бюджетов - областного и местного, часть будем просить у государства, работать и над привлечением средств наших международных партнеров», - объяснил Жебривский.

Покровско-Селидовский промузел требует резервного источника водоснабжения для Красноармейской фильтровальной станции. Этот проект уже реализуется за средства Красного Креста (объем финансирования - на уровне 15-16 миллионов гривен).

Самый затратный проект - это повышение надежности и качества работы канала Северский Донец-Донбасс. В результате боевых действий он был поврежден и требует гидроизоляции бентоматами на четырех участках. Общая стоимость проекта - приблизительно 1,2 млрд гривен.


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