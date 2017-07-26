На Донетчине спасатели вызволяли маршрутку и легковой автомобиль из провалов на дорогах

Спасатели вызволяли маршрутный автобус и легковой автомобиль, попавшие в провалы в дорожном покрытии в Покровске и Селидово.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

В воскресенье, 30 июля, в 17:40 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что в микрорайоне "Солнечный" в Покровске маршрутный автобус попал в провал в дорожном покрытии и не может самостоятельно продолжать движение. Бойцы ГСЧС с помощью буксировочного троса и автоцистерны вытащили маршрутный на безопасный участок дороги.

Уже 31 июля в 00:30 спасатели с помощью буксировочного троса и автоцистерны вытащили легковой автомобиль из провала в дорожном покрытии на безопасный участок дороги. ЧП произошло на въезде в Селидово.