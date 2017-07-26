Киевское метро переходит на синие жетоны, зеленые можно использовать до конца суток. Об этом в эфире 112 Украина сообщила советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

Она уточнила, что обменять оставшиеся зеленые жетоны на синие можно уже с завтрашнего дня, а зеленые будут действительными до конца суток 31 июля.

«Обмен начинается завтра. Распоряжением Киевсовета предусмотрено, что обмен производится либо пропорционально, либо с доплатой. Обмен на деньги не предусмотрен. То есть жетоны меняют только на жетоны», - сказала Макогон.

Напомним, что обменять зеленые жетоны на синие можно до конца августа. Обмен будут проводить в сервисных центрах на 4 станциях – «Майдан Незалежности», «Дорогожичи», «Дарница» и «Политехнический институт».

«Я подчеркну, что мы выводим жетоны из обращения. В ближайшее время мы представим пилотный проект по билетам с QR-кодом. Жетоны в кассах вообще продаваться не будут», - отметила Макогон