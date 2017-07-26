Деканоидзе вернула себе гражданство Грузии

Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе вернула грузинское гражданство.

Об этом она сообщила вечером 29 июля в эфире телеканал «112 Украина».

«У меня не было другого гражданства, кроме украинского. Через несколько месяцев после того, как я покинула должность (главы Нацполиции), я подала заявление президенту Грузии и получила повторно грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это возможно», - отметила Деканоидзе.

«Я беру очень активное участие в грузинской политике после того, как президент Грузии вернул мне гражданство», - добавила она.

После назначения главой Нацполиции в Украине Деканоидзе лишили гражданства Грузии, несмотря на норму Закона Украины «О гражданстве», что позволяет работать на госслужбе два года с сохранением двух паспортов.

Напомним, 26 июля стало известно, что бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили гражданства Украины.

Позже в Государственной миграционной службе сообщили, что соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко. Как отметили в ведомстве, это было сделано «на основании ложных данных, указанных в анкете».