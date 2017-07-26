В Харькове возле детского батута убило током девушку

В Харькове от удара током погибла молодая девушка, которая работала оператором на батуте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова в Facebook.

30 июля в 16:00 прохожие сообщили о произошедшем в дежурную часть Московского отдела полиции.

"17-летняя харьковчанка работала оператором на батуте, расположенном на улице Бучмы", - сказано в сообщении. "Правоохранители установили, что девушка погибла в результате неосторожного обращения с оборудованием. От полученных травм она скончалась на месте", - сообщили полицейские.

Следствие решит, как квалифицировать этот случай.