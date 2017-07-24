Экс-кандидата в мэры Луцка от партии «УКРОП» поймали за рулем пьяным

В воскресенье, 30 июля, луцкие патрульные полицейские поймали пьяным за рулем экс-кандидата в мэры Луцка от партии «УКРОП», председатель правления Фонда Игоря Палицы «Тільки разом» Александра Товстенюка.

Как сообщает Самооборона Майдану - Волинь, Товстенюка поймали на проспекте Василя Моисея в его черном джипе. Освидетельствование на месте он проходить отказался, поэтому его повезли в наркодиспансер. Известно, что на него были составлены протоколы, в том числе и по ст. 130 КУоАП - управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Забрать авто Товстенюка приехал его коллега, председатель общественного формирования по охране общественного порядка «Варта порядку» - Александр Тиводар.

Напомним, что не так давно патрульные полицейские поймали пресс-секретаря этого же формирования Александра Волянюка пьяным за рулем. Правда, суд, а именно одиозный судья Луцкого горрайонного суда Олег Ющук, не согласился с патрульными и признал того невиновным.