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Экс-кандидата в мэры Луцка от партии «УКРОП» поймали за рулем пьяным

Сегодня, 00:55 citynews.net.ua | Напечатать

В воскресенье, 30 июля, луцкие патрульные полицейские поймали пьяным за рулем экс-кандидата в мэры Луцка от партии «УКРОП», председатель правления Фонда Игоря Палицы «Тільки разом» Александра Товстенюка.

Как сообщает Самооборона Майдану - ВолиньТовстенюка поймали на проспекте Василя Моисея в его черном джипе. Освидетельствование на месте он проходить отказался, поэтому его повезли в наркодиспансер. Известно, что на него были составлены протоколы, в том числе и по ст. 130 КУоАП - управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Забрать  авто Товстенюка приехал его коллега, председатель общественного формирования по охране общественного порядка «Варта порядку» - Александр Тиводар.

Напомним, что не так давно патрульные полицейские поймали пресс-секретаря этого же формирования Александра Волянюка пьяным за рулем. Правда, суд, а именно одиозный судья Луцкого горрайонного суда Олег Ющук, не согласился с патрульными и признал того невиновным.



Теги: Палица, Товстенюк, УКРОП, Луцк

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