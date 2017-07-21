В Киеве будет ограничено купание на городских пляжах из-за кишечной палочки и вирусов

В Киеве будет ограничено купание на городских пляжах из-за риска для здоровья. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил генеральный директор коммунального предприятия "Плесо" Денис Пикалов.

"Мы настоятельно рекомендуем в данный момент от купания воздержаться. Чем это вызвано? Те стандарты, которыми мы руководствуемся... по этим санитарным стандартам сегодня в воде наблюдается превышение количество лактопозитивной кишечной палочки. В текущей ситуации в воде могут находиться не только условно патогенные маркеры бактериологического загрязнения. в воде могут находиться серьезные ротавирусные и энтеровирусные инфекции, те бактерии, которые при определенных обстоятельствах могут вызвать неприятные заболевания", - отметил генеральный директор КП "Плесо".

По его словам, причиной тому стали жаркая погода, период дождей, цветение воды.

"Жаркая погода, период дождей, цветение воды в сумме дали нам такой результат при котором мы приняли решение временно ограничить купание на муниципальных пляжах", - отметил Д.Пикалов.

Он отметил, что все 11 пляжей продолжают работать и на них можно продолжать отдыхать, воздержавшись от купания.

"Все 11 муниципальных пляжей на сегодня работают в штатном режиме. Там осуществляется клиринг, работает вся инфраструктура, связанная с туалетами, освещением, электричеством, питьевой водой, все это работает. Вы по-прежнему можете приходить на городские пляжи отдыхать, загорать, заниматься спортом", - сказал Д.Пикалов.