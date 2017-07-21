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Toyota разрабатывает электрокар с аккумулятором заряжающимся за несколько минут

Вчера, 12:22 citynews.net.ua | Напечатать

Toyota разрабатывает электрокар с аккумулятором заряжающимся за несколько минутКомпания Toyota разрабатывает электромобиль, оснащенный аккумулятором нового типа, который сможет заряжаться за несколько минут. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское печатное издание Chunichi Shimbun.

Продажи нового электромобиля должны начаться в 2022 г. Электрокар будет оснащен твердотельными батареями, которые, кроме прочего увеличат дальность хода на одной зарядке.

Сейчас электромобили, использующие литиево-ионные батареи, заряжаются не менее чем за 20-30 минут (при использовании самых быстрых зарядных устройств) и имеют запас хода на одной зарядке в 300-400 км.

Представитель Toyota не стал комментировать конкретные планы компании, но подтвердил, что она нацелена начать выпуск твердотельных батарей в начале 2020-х гг.


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