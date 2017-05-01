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Госкино запретило российский сериал за разжигание вражды

Сегодня, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

Госкино отказало в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Любовь и разлука" (реж. Козлов А., Россия, 2011).

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Такое решение госагентство приняло на основании рекомендаций Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино.

Отмечается, что решение о запрете было принято в соответствии со статьей 15 закона Украины о кинематографии. Эта статья запрещает трансляцию фильмов, в которых содержатся материалы, направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации.


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