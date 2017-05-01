Госкино запретило российский сериал за разжигание вражды

Госкино запретило российский сериал за разжигание враждыСегодня, 14:58
Госкино отказало в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Любовь и разлука" (реж. Козлов А., Россия, 2011).
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
Такое решение госагентство приняло на основании рекомендаций Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино.
Отмечается, что решение о запрете было принято в соответствии со статьей 15 закона Украины о кинематографии. Эта статья запрещает трансляцию фильмов, в которых содержатся материалы, направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации.