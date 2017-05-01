В Харькове задержали координируемых спецслужбами РФ рэкетиров

В Харькове сегодня ночью правоохранители задержали пятерых подозреваемых в нескольких фактах похищения людей для вымогательства денег или переоформления имущества.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В состав преступной группировки входило пятеро жителей Харьковской и Киевской областей в возрасте от 30 до 60 лет.

По сведениям СБУ, главарь бандитского формирования в течение 25 лет неоднократно привлекался к уголовной ответственности за другие преступления, а также определенное время тренировал бойцов спортивного клуба Оплот.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники использовали удостоверения членов общественной организации, которые по внешним признакам похожи на удостоверения правоохранителей. Сотрудники спецслужбы установили их причастность к нескольким фактам похищения жителей региона для вымогательства денег или переоформления имущества.

По информации СБУ, действия группировки координировались спецслужбами РФ для дестабилизации обстановки на территории региона.

Правоохранители с привлечением спецподразделения КОРД сегодня ночью задержали пятерых членов группировки по местам их проживания в Харькове.