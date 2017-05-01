Порошенко планирует в ближайшее время посетить с визитом Грузию

Президент Петр Порошенко намерен в ближайшее время посетить с визитом Грузию.

Об этом говорится в его поздравлении, адресованном грузинскому президенту Георгию Маргвелашвили по случаю Дня независимости этой страны.

"Уверен, что наша встреча в рамках моего запланированного визита в Грузию придаст существенный импульс дальнейшему укреплению диалога на всех уровнях и интенсификации многогранного взаимодействия между обоими государствами", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что успешные реформы, последовательная деятельность в рамках европейской и евроатлантической интеграции, а также устойчивое развитие дружественных отношений с государствами мира способствуют росту авторитета Грузии на международной арене.

"Мы благодарны за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и вклад в борьбу украинского народа против российского нашествия. В свою очередь Украина постоянно выступает на стороне Грузии в отстаивании независимости и непризнании ее оккупированных территорий", - подчеркнул глава государства.

Порошенко также отметил, что обе страны объединяют дружеские и стратегически важные партнерские отношения, сложившиеся за годы независимости.

В заключение президент пожелал грузинскому коллеге "доброго здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности", а грузинскому народу - "мира, согласия и процветания".