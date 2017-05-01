Огонь по позициям контрольного поста "Марьинка" почти полчаса вели боевики минувшей ночью, - сообщает Государственная погранслужба Украины.

В ведомстве отмечают, что боевики открыли огонь в 23.05 из минометов. Обстрел осуществлялся со стороны оккупированного населенного пункта Александровка.

"Во время обстрела граждане и транспортные средства на контрольном посту "Марьинка" ни находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", - отметили в ведомстве.