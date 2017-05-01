На Киевщине из-за дикого кабана в ДТП погибли 3 человека

Сегодня ночью, в 00:35 на автодороге Белая Церковь - Сквира вблизи села Шамраевка Киевской области из-за выбежавшего на дорогу дикого кабана столкнулись легковушки Renault Logan и Renault Kangoo, в результате чего погибли три человека, еще двое находятся в больнице, сообщает отдел коммуникации с общественностью областной полиции.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель Renault Logan пытался объехать дикого кабана, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. Однако, на скорости автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с транспортным средством Renault Kangoo, под управлением 46-летнего жителя Сквирского района.

В результате столкновения 40-летний водитель и 23-летний пассажир автомобиля Renault Logan, а также 48-летний пассажир автомобиля Renault Kangoo погибли на месте происшествия. В Сквирскую центральную больницу с тяжелыми травмами доставлен 46-летний водитель и 41-летний пассажир Renault Kangoo.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.