Правоохранители задержали на взятке в 3 тыс. долларов замглавы одного из управлений ГПУ

Правоохранители задержали на взятке в 3 тыс. долларов замглавы одного из управлений Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ в Facebook.

"Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства работником Генеральной прокуратуры Украины неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудник ГПУ требовал у гражданина взятку в сумме 3 тыс. долларов за решение вопроса относительно активизации расследования дела, в котором указанный гражданин и его жена являются потерпевшими.

Отмечается, что сотрудники ГПУ и СБУ сегодня, 25 мая 2017 года, задержали правоохранителя по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение служебным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды в значительном размере). Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, продолжается досудебное расследование.