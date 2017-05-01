Задержан еще один подозреваемый в беспорядках в Днепре 9 мая

Задержан еще один подозреваемый в столкновениях 9 мая 2017 года в Днепре, который ранее был объявлен в розыск.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

Сообщается, что задержанному инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство). Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"На сегодняшний день в деле сообщено о подозрении 14 лицам, причастным к совершению преступлений 9 мая 2017 года в Днепре во время проведения праздничных мероприятий, шестеро из них объявлены в розыск. Среди подозреваемых есть организаторы, координаторы и активные участники массовых беспорядков, а также "кассиры", которые оплачивали выполненную работу так называемых "титушек". Четверо подозреваемых находятся под стражей", - отмечает Сарган.