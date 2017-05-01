В СНБО отрицают рассмотрение вопроса о прекращении пассажирских перевозок с Россией

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины не рассматривался вопрос прекращения железнодорожных пассажирских перевозок с Российской Федерацией, передает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На заседании СНБО вопрос пассажирских перевозок между Украиной и Россией не рассматривался... пока такой вопрос не вносился", - отметили в СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что в России ожидают прекращения ж/д сообщения с Украиной с 1 июля.