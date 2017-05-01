Боевики ДНР запретили ОБСЕ наблюдать за разминированием на блокпосту

На блокпосту вблизи неподконтрольного Верхнешироковского Донецкой области четверо боевиков в агрессивной манере запретили Специальной мониторинговой миссии наблюдать за разминированием.

Об этом говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"На блокпосту вблизи Верхнешироковского четыре вооруженные члена ДНР сначала позволили членам патруля Миссии наблюдать за работами по изъятию мин. Но вскоре еще четверо вооруженных членов ДНР в агрессивной манере приказали наблюдателям немедленно покинуть этот район", - говорится в отчете.

Также сообщается, что вооруженный член ЛНР сообщил наблюдателям о том, что он не может гарантировать патрулям СММ безопасность на участке разведения в районе Золотого из-за возможного наличия там мин и неразорвавшихся боеприпасов, поскольку работы по разминированию не проводились.

Наблюдатели решили, что продолжать движение дальше опасно, и проинформировали об этом СЦКК.