Украина может прекратить ж/д сообщение с Россией

В Российской Федерации ожидают, что Украина полностью прекратит железнодорожное сообщение с РФ с 1 июля 2017 года.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников, близких к правительству Украины.

"Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля", - сообщил источник издания.

Так, согласно сообщению, предлогом для такого решения может стать нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны проведения антитеррористической операции.

В ПАО "Укрзализныця" сообщили, что на данный момент никакого решения на этот счет не принято. В РЖД также заявили, что пока не получили от Украины каких-либо документов о прекращении ж/д сообщения.