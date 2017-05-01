ГПУ проводит обыски у бывших сотрудников ПриватБанка

Генеральная прокуратура проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц ПриватБанка.

Об этом ГПУ сообщает на своей странице в Facebook.

"Из материалов производства усматривается, что прежнее руководство Приватбанка в период 2008-2016 годов, несмотря на законодательный запрет проведения операций со связанными с банком лицами, после получения от Национального банка рефинансирования, в том числе за счет этих средств, предоставило связанным с банком субъектам хозяйствования кредиты на общую сумму около 267 млрд грн", - отмечает Генпрокуратура.

Бывшие должностные лица ПриватБанка, злоупотребляя своим служебным положением, предоставляли юрлицам, имеющим признаки фиктивности, кредитные средства на заранее невыгодных экономических условиях для банка, сообщает ГПУ.

Государство было вынуждено национализировать банк и докапитализировать его бюджетными средствами на сумму 116 млрд грн, что привело к тяжелым последствиям для страны.

Также обыски проходят по адресам юридических лиц, связанных с ПриватБанком.

Уже установлено, что в большинстве случаев по юридическим адресам указанных так называемых субъектов хозяйствования отсутствуют как сами юридические лица, так и любые признаки осуществления хозяйственной деятельности.

Суд уже наложил арест на более 300 объектов недвижимости по всей стране и аресты еще продолжаются.