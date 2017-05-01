ГПУ: Судьи КС отозвали свои показания по делу Януковича

Ряд судей Конституционного суда отозвали свои показания по делу об узурпации власти бывшим президентом Виктором Януковичем, который сбежал в Россию. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в Верховной Раде во время отчета за год работы на должности.

«Показания, которые на первом этапе были даны некоторыми судьями КС, были ими отозваны», – заявил генпрокурор.

Он констатировал недостаточность оснований для вручения подозрений судьям КС, которые в 2010 году выносили решение о возобновлении действия Конституции 1996 года, сообщает «Украинская правда».

«На данный момент недостаточно базы для вручения каких-либо подозрений судьям», – сказал он.

В то же время, Луценко заявил, что Генпрокуратура ведет расследование против Александра Лавриновича, который на тот момент был министром юстиции и своим решением постановил немедленно выполнить решение КС и возобновить действие Конституции 1996 года.

Как известно, Лавринович опровергает свое влияние на принятие в 2010 году Конституционным Судом решения об отмене Конституции-2004 и возвращение Конституции-1996.