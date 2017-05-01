Мининфраструктуры планирует построить бетонные дороги в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях

В планах Министерства инфраструктуры - строительство бетонных дорог в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

"Мы давно говорим о цементных дорогах. И моя мечта, как министра, чтобы, по крайней мере, восток и юг Украины имели бетонное покрытие автодорог. Планы 2015-2016 гг. были разрушены нашей реальностью, когда 95% автодорог были уже непригодны для использования. Мы должны их сейчас ремонтировать и восстанавливать до предыдущего состояния… Одновременно, глядя вперед, мы понимаем, что альтернативы бетонным дорогам нет. Из таких дорог, которые мы уже планируем по строительству в бетоне, - это будут дороги Днепропетровской, Николаевской, Закарпатской областей. Это будет, по крайней мере, южная часть дороги, которая соединит Гданьск и Одессу", - сообщил Омелян.