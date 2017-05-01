Прифронтовое Зайцево уже 11 месяцев без электричества

В поселок Зайцево, который находится на линии разграничения в Донецкой области, уже 11 месяцев не подается электроэнергия. Об этом сообщает телеканал «ДоТебе».

Отмечается, что восстановить повреждены обстрелами линии электропередач областная власть обещает уже более полугода. Однако из-за того, что прифронтовая территория не разминирована, ремонтные работы до сих пор не начинались.

По информации телеканала, чтобы заставить чиновников восстановить подачу электричества, местные жители готовы перекрыть трассу «Бахмут-Горловка».

В свою очередь, глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин рассказал, что вопрос финансирования и строительства линии электропередач властью решен уже давно и выполнена часть работ. По его словам, выполнить строительные работы полностью мешает нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков.

«Проблема одна, это отсутствие режима тишины со стороны боевиков!!! Любые рассказы о неспособности власти решать проблемы, есть чистый популизм. Я бы хотел посмотреть на критиков, если бы их родной человек работал электриком в РЭСе и его отправили на работу в зону боевых действий... Люди согласились ждать, трассу перекрывать пока не будут. Но если не получим «решим тишины», люди в курсе, кто виновен в их проблемах!», – написал Веселкин на своей странице в Facebook.