Одесский суд арестовал вероятного убийцу студентки без права залога

Суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в убийстве студентки в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Судом удовлетворено ходатайство местной прокуратуры о заключении под стражу подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в лесополосе по Овидиопольской дороге», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 26-летний мужчина, который неофициально работал таксистом, завез девушку в лесополосу по Овидиопольской дороге, совершил убийство и завладел имуществом жертвы. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег тело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители 21 мая задержали мужчину на территории Одесской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений; разбой) продолжается.