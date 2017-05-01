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Работники Черкассыоблэнерго начали забастовку

Вчера, 17:14 citynews.net.ua | Напечатать

Работники энергопоставляющей компании Черкассыоблэнерго начали забастовку.

Об этом сообщается на сайте компании.

Причина - невыплата зарплаты с января 2017 года. О забастовке с 23 мая объявили работники аппарата управления Черкассыоблэнерго, Городищенского РЭС, Звенигородского РЭС, Золотоношского РЭС, Катеринопольского РЭС, Корсунь-Шевченковского РЭС, Монастирищенского РЭС, Тальновского РЭС, христиновского РЭС, Чернобаевского РЭС, Шполянского РЭС.

При этом, сообщается, что Черкасский городской РЭС бастует с 26 апреля 2017 года.

"Просим прощения за те неудобства, которые могут возникать по вопросам электроснабжения и оплаты за потребленную электрическую энергию", - сказано в сообщении на сайте Черкассыоблэнерго.

Напомним, 46% акций Черкассыоблэнерго принадлежит государству, 25% - компании УкрЭСКо (перед приватизацией Кабмин намерен объединить эти пакеты). Еще 23,9% Черкассыоблэнерго принадлежит КУА Сварог Эссет Менеджмент, аффилированной с бизнесменом Константином Григоришиным.

В марте 2017 года Национальная полиция сообщила о подозрении в растрате 100 млн грн и.о. главы Черкассыоблэнерго Светлане Кузьминской.

В 2016 году Черкассыоблэнерго сократила прибыль в 8,7 раз, или на 22,4 млн грн до 2,9 млн грн по сравнению с 2015 годом (прибыль - 25,3 млн грн).


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