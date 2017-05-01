При обстреле Авдеевки пострадал мужчина

Мужчина ранен в результате обстрела прифронтовой Авдеевки сегодня, 23 мая

Об этом сообщил замглавы Национальной полиции-начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Фейсбуке.

"Авдеевка. Боевики из "градов" обстреляли старую часть города. Снаряды попали в дом на ул.Колосова, 96. К счастью, в доме никто пострадал. На ул.Лермонтова, 45, ранения в голову получил мужчина", - написал Аброськин.

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевская отделение полиции.