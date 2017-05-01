Заключенные колонии в Запорожской области напечатали 50 тыс. фальшивых долларов и 3,5 млн рублей

В Запорожской области заключенные Ореховской колонии №88 в течение нескольких лет занимались печатанием фальшивых денег.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры после проведения проверки в исправительных заведениях области.

"Обнаружены поддельные доллары США, средства и оборудование для изготовления поддельных денег, которые, по предварительным данным, в течение нескольких лет изготавливались в этом учреждении "под патронатом" администрации", - отмечается в сообщении.

За указанный период фальшивомонетчики сумели напечатать не менее 3,5 млн российских рублей, $50 тыс. и более 45 тыс. гривен.