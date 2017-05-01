ГПУ просит Раду снять неприкосновенность с нардепа Бобова

Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от группы Відродження Геннадия Бобова.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган у себя в Facebook.

"Изучив материалы трех представлений на народных депутатов в части фактажа, сегодня было принято решение направить в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Бобова", - написала Сарган.

Еще два представления на нардепов Андрея Лозового и Евгения Дейдея генпрокурор вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку, добавила она.