В Киеве задержан мужчина, обокравший две иномарки за 10 минут

В Киеве на Оболони прохожие поймали мужчину, который рылся в салонах автомобилей. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули полиции и следственно-оперативная группа. На месте происшествия правоохранители выяснили, что правонарушитель за десять минут, разбив стекло и сломав замки, обчистил Mercedes и Citroen.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Мужчина украл из салонов автомобилей компрессор, слесарные инструменты и комплектующие детали к автомобилю.

Вора заметили местные жители, которые держали его до приезда полиции.

С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения следственных действий.

Полицейские выяснили, что задержанный ранее уже имел проблемы с законом из-за совершение имущественных преступлений.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас 32-летний киевлян находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.