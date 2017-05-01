Украинец пытался вывезти в Словакию девушек для секс-рабства

Сегодня в пункте пропуска Малые Селменцы пограничники оперативного подразделения Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины предотвратили попытку перемещения двух девушек за границу с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Европы. Об этом сообщают пресс-служба ГПСУ.

Во время прохождения пограничного контроля оперативники задержали гражданина Украины, который пытался вывезти 20-летних украинок в Словакию.

"Вскоре, во время документирования преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 149 УК (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении передачи человека), в селе Малые Селменцы правоохранители задержали еще двоих мужчин, граждан Украины и Словакии, причастных к организации канала торговли людьми", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия и выясняются все обстоятельства произошедшего.