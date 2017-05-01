Жебривский раскритиковал работу руководства Авдеевки

Руководство военно-гражданской администрации Авдеевки не справилось с задачами по восстановлению жилого комплекса города, пострадавшего в результате боевых действий.

Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

«К сожалению, руководство Авдеевской военно-гражданской администрации не выполнило задач, поставленных перед ними в феврале этого года. Приехал сегодня (21 мая, - прим) в Авдеевку с «волшебным пенделем». У нас здесь нет времени на "раскачку"», - написал он в Facebook.

Жебривский отметил, что к концу июня в Авдеевке должны быть перекрыты крыша, стены и окна всех пострадавших от обстрелов домов. Координировать работу Авдеевской ВГА по этому направлению будет созданная рабочая группа во главе с его заместителем Виктором Ремским. К восстановлению гражданской жилой инфраструктуры также будут привечены сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.