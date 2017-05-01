» » Жебривский раскритиковал работу руководства Авдеевки

Жебривский раскритиковал работу руководства Авдеевки

Вчера, 16:50 citynews.net.ua | Напечатать

Руководство военно-гражданской администрации Авдеевки не справилось с задачами по восстановлению жилого комплекса города, пострадавшего в результате боевых действий.

Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

«К сожалению, руководство Авдеевской военно-гражданской администрации не выполнило задач, поставленных перед ними в феврале этого года. Приехал сегодня (21 мая, - прим) в Авдеевку с «волшебным пенделем». У нас здесь нет времени на "раскачку"», - написал он в Facebook.

Жебривский отметил, что к концу июня в Авдеевке должны быть перекрыты крыша, стены и окна всех пострадавших от обстрелов домов. Координировать работу Авдеевской ВГА по этому направлению будет созданная рабочая группа во главе с его заместителем Виктором Ремским. К восстановлению гражданской жилой инфраструктуры также будут привечены сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:41

Украинцев атакует новый вирус-вымогатель

Вчера, 17:14

«ЛНР» запустила лаву на шахте Ахметова

Вчера, 16:51

На Луганщину идут заморозки

Вчера, 16:31

В РФ турфирма за 20 тыс. организовывает "экскурсии" в ОРДЛО

Вчера, 15:47

«ЛЭО» готовится к отключению ЗФС и Лисичанскводоканала

Вчера, 15:42

В Минэнерго подтвердили конфискацию донбасского угля

Вчера, 14:58

Пенсионерам разрешили получать пенсии по месту фактического проживания

Вчера, 14:08

В Северодонецке подросток во время прогулки нашел гранату

Вчера, 13:46

В оккупированном Алчевске ребенок упал в канализационный колодец

Вчера, 12:50

Российские наемники укрепляют позиции в районе Алчевска

Вчера, 12:10

На Луганщине определили лучшие экипажи танков и БМП

Вчера, 12:10

В ЕС официально опубликовано решение об отмене визовых требований для граждан Украины

Новости Украины:

Вчера, 18:55

Украинец пытался вывезти в Словакию девушек для секс-рабства

Вчера, 17:41

Украинцев атакует новый вирус-вымогатель

Вчера, 17:08

Сущенко обратится к Макрону с просьбой о помощи

Вчера, 16:50

Жебривский раскритиковал работу руководства Авдеевки

Вчера, 16:41

За четыре месяца на ж/д путях и переездах погибли шесть человек

Вчера, 15:58

В Киеве на детской площадке нашли гранату

Вчера, 14:58

Пенсионерам разрешили получать пенсии по месту фактического проживания

Вчера, 14:04

Горловский "Стирол" при ДНР перешел на выпуск пластиковых стаканчиков

Вчера, 13:53

"Укрзализниця" запустила дополнительный скоростной поезд "Киев-Одесса»

Вчера, 13:43

Рада завтра рассмотрит законопроект о квотах украинского языка на телевидении

Вчера, 12:48

Полиция задержала ночного «дознавателя ДНР» и боевика-псевдопатриота

Вчера, 12:07

Бывшие владельцы ПриватБанка могут обжаловать национализацию

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 