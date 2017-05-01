За четыре месяца на ж/д путях и переездах погибли шесть человек

Шестеро человек погибли на железнодорожных путях и переездах из-за нарушения правил ПДД с января по апрель 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализници".

Отмечается, что за 4 месяца 2017 года на железнодорожных переездах и путях "Укрзализници" произошло 23 случая ДТП, в том числе 19 случаев на переездах и 4 - на путях вне переезда.

"Причиной всех событий стало нарушение водителями правил пересечения железнодорожных переездов. Вследствие этих ДТП погибли 6 человек и 5 травмированы. По сравнению с соответствующим периодом 2016 количество ДТП уменьшилось на 6 случаев, но, к сожалению, увеличилось на 5 человек количество погибших и на 1 человека - количество травмированных", - говорится в сообщении.

В компании сообщают, что 14 мая 2017 произошло ДТП на переезде станции Мировая, что на Днепропетровщине. Пригородный электропоезд сообщением Никополь - Запорожье-2 столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ, выехавшим на пути, несмотря на запретную переездную сигнализацию. Водитель машины не смог своевременно остановить автомобиль и подъехал слишком близко к пути. В результате травмированных и погибших нет. Отмечается, что инфраструктура железной дороги не пострадала, а автомобиль нуждается в ремонте. Также из-за этого происшествия были задержаны три поезда на больше, чем час.

Кроме того, на протяжении четырех месяцев 2017 года зафиксировано 145 случаев незаконных вмешательств в работу железной дороги против 125 за аналогичный период прошлого года.

"Статистика этих нарушений постоянно пополняется. Например, 13 мая в 22:18 на перегоне Беличи - Святошино, возле Киева, по сообщению машиниста поезда № 706 Перемышль - Киев посторонние лица разбили стекло в двух вагонах. Пострадавших нет, задержки поезда не было. Случай расследуется правоохранителями", - говорится в сообщении.

Также аналогичный случай произошел 9 мая в 16:25 на перегоне Абазовка - 311 км под Полтавой: в скоростном поезде № 724 сообщением Киев - Харьков неизвестные разбили внешнее стекло во втором вагоне. О случае сообщено в местные органы полиции. Пострадавших не было.